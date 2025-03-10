В МИД Азербайджана выразили соболезнования Аргентине в связи с жертвами наводнения

В Министерстве иностранных дел Азербайджана выразили соболезнования Аргентине на фоне человеческих жертв в результате сильного наводнения.

Соответствующая публикация размещена на странице азербайджанского дипведомства в соцсети Х.

"Выражаем глубочайшие соболезнования всем, кого затронули разрушительные наводнения в Аргентине. Эти наводнения привели к многочисленным человеческим жертвам, нескольким пропавшим без вести и серьезному ущербу инфраструктуре.

Надеемся на быстрое и эффективное восстановление наиболее пострадавших от этого бедствия общин и скорейшее возвращение к нормальной жизни", - говорится в сообщении.