Украинская сторона сделала первое заявление о переговорах в Саудовской Аравии - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Украина стремится к миру и готова вести переговоры, чтобы прекратить войну.

Украина также подходит к сегодняшним переговорам с официальными лицами США с "очень открытого" места.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время переговоров с американскими коллегами в Саудовской Аравии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Сейчас мы считаем, что надо обсудить самое главное: как начать этот процесс. И мы очень открыты, очень открыты. И мы хотим иметь очень конструктивную, глубокую, глубокую, дружескую, партнерскую беседу с нашими американскими партнерами", - сказал Ермак журналистам в Джидде перед началом встречи.

По его словам, гарантии безопасности для Украины со стороны США являются "очень важными", чтобы Россия не смогла снова напасть после достижения соглашения, но добавил, что приоритетом встречи является запуск процесса достижения мира с Москвой путем переговоров.

В то же время Ермак отказался сообщить, на какие уступки готова пойти Украина, чтобы достичь мирного соглашения.

Напомним, сегодня в Саудовской Аравии проходят переговоры между украинской и американской делегациями.

Во время встречи они, вероятно, обсудят вопрос возобновления помощи от США Украине. Также будет подниматься вопрос о передаче разведывательных данных от США.

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, он ожидает положительных результатов от переговоров в Саудовской Аравии.

А вот госсекретарь США Марко Рубио, заявил, что Украине придется уступить России захваченными с 2014 года территориями в рамках мирного соглашения.

Также Рубио заявил, что у него не запланирован разговор с президентом Владимиром Зеленский, который также сейчас находится с визитом в Джидде.

Источник: РБК-Украина

13:35

В Саудовской Аравии началась встреча украинской и американской делегаций, передает «УНИАН».

Как сообщалось ранее, делегации будут обсуждать возможное соглашение о прекращении войны, развитии двусторонних отношений и т.д.

Американскую сторону представляют госсекретарь Марко Рубио и советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, украинскую - глава МИД Андрей Сибига, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

Накануне в Вашингтоне высказали оптимистичные прогнозы относительно этого диалога, в Киеве тоже отметили, что ожидают от него результата по вопросу и приближения мира, и продолжения поддержки, передает «Обозреватель».