Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили перспективы сотрудничества в ряде областей

Отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном, перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества, региональная и международная ситуация были обсуждены на встрече министра иностранных дел АР Джейхуна Байрамова и первого заместителя премьер-министра – главы казахстанского МИД Мурата Нуртлеу.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, на встрече стороны выразили удовлетворение уровнем отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном.

Было отмечено, что два визита Президента Азербайджана в Казахстан и три визита казахстанского лидера в Азербайджан в прошлом году являются показателем высокого уровня отношений между двумя странами.

Главы МИД обсудили перспективы сотрудничества двух стран в различных сферах, включая политическую, экономическую, торговую, транспортную, коммуникационную, гуманитарную и др.

Дж.Байрамов отметил, что укрепление всесторонних отношений с братскими странами, в том числе со странами Центральной Азии и Казахстаном, является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана.

Была отмечена важность укрепления сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, включая ООН, Организацию тюркских государств, Организацию исламского сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Состоялся обмен мнениями по определению новых направлений партнерства, которые могут представлять взаимный интерес.

Отмечено, что особо высокой оценки заслуживает сотрудничество в продвижении инициатив по различным областям в рамках Организации тюркских государств, проведении встреч на высоком и высшем уровнях, принятии важных решений, а также укреплении и институционализации влияния организации на международной арене.

Говоря о международных платформах, было подчеркнуто, что представительство Казахстана на самом высоком уровне на COP29, которую Азербайджан успешно провел в ноябре прошлого года, его активное участие в мероприятии и присоединение к инициативам, выдвинутым Баку, высоко оценены.

Касательно транспортно-коммуникационных направлений была выражена уверенность, что расширение сотрудничества в рамках Международного Транскаспийского транспортного маршрута, являющегося неотъемлемой составляющей Срединного коридора, а также проекта «Фибероптической кабельной магистрали по дну Каспийского моря», планируемого к прокладке между Баку и Актау, который является ключевой частью проекта «Цифровой Шелковый путь», послужит приданию азербайджано-казахстанскому сотрудничеству большей динамики.