Джейхун Байрамов поблагодарил Президента Токаева от имени Ильхама Алиева

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, находящийся с официальным визитом в Астане, был принят Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Казахстанского государства.

На встрече Дж.Байрамов передал казахстанской стороне благодарность от имени Президента Ильхама Алиева и народа Азербайджана за оперативное содействие в связи с трагедией, связанной с крушением самолета авиакомпании AZAL близ Актау.