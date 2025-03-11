Пострадавшему в ДТП в Ширване мужчине потребовалась помощь спасателей

Мужчине, пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Ширване, потребовалась помощь спасателей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на BAKU TV, согласно информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, на место аварии прибыли спасатели Государственной службы пожарной охраны МЧС. Они установили, что столкнулись два грузовых автомобиля марок Isuzu и ГАЗ, водителя одного из них зажало в кабине.

Спасатели успешно провели операцию по извлечению пострадавшего из поврежденного автомобиля и передали его бригаде скорой медицинской помощи.