Исполнительный директор БИГ участвует в 58-й сессии Совета по правам человека ООН

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов в своем выступлении на 58-й сессии Совета по правам человека в офисе ООН в Женеве рассказал о социальных и экономических проблемах, созданных колониальной политикой.

Во время интерактивного диалога со Специальным докладчиком А.Аббасов подчеркнул, что права людей не обеспечиваются в колониальных территориях Франции - Канаки (Новая Каледония) и Французской Гвиане, отметив, что люди сталкиваются с серьезными трудностями в доступе к здравоохранению, образованию и другим основным социальным услугам.

Он заявил, что не соблюдаются закрепленные в международных документах права - уважение человеческого достоинства с момента рождения, личной свободы и независимости, право на образование и т.д.

Источник: Report