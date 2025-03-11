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Решительно осуждаем попытки оправдать преступления Армении и ее покровителей - ЗАЯВЛЕНИЕ

First News Media20:45 - Сегодня
Решительно осуждаем попытки оправдать преступления Армении и ее покровителей - ЗАЯВЛЕНИЕ

Как известно, группа лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, в настоящее время предстала перед правосудием в Азербайджане.

В результате этих преступлений, совершенных в ходе агрессивной войны армянского государства против Азербайджана, десятки тысяч азербайджанцев были убиты, сотни тысяч наших соотечественников подверглись этническим чисткам, тысячи азербайджанцев перенесли пытки, пропали без вести, общественному и частному имуществу был нанесен ущерб в большом размере.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении также отмечается: «Нарушения прав человека и гуманитарного права такого масштаба и совершенная беспрецедентная несправедливость, несомненно, были одним из самых крупных препятствий на пути к достижению мира и согласия. В этом смысле представление перед правосудием некоторых из ответственных за массовые убийства, совершенные в Ходжалы, Гарадаглы, Агдабане и других местах и этническую чистку против азербайджанцев, являются большим вкладом в установление справедливости и достижение прочного мира.

С сожалением следует отметить, что правительство Республики Армения и ведущие политические силы страны вместо того, чтобы поддерживать это правое дело и помочь судебному процессу, фактически предпринимают попытки оправдать совершенные преступления и поощрять безнаказанность. В этом вопросе также проявляют активность парламенты ряда европейских государств, бесчестные функционеры, работающие в международных организациях, и другие политические круги.

Как община, пострадавшая от совершенных Арменией подобных преступлений против человечности, как этническая чистка, массовые убийства, разрушение культурного наследия, воспрепятствование возвращению в родные дома, мы решительно осуждаем попытки Армении и ее покровителей оправдать эти преступления, подорвать независимость правосудия, поощрять безнаказанность и требуем прекратить их».

Источник: АЗЕРТАДЖ

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