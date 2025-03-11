 Свидетель-армянин: В результате финансирования Рубена Варданяна в окрестностях Ханкенди были созданы 2 военных склада, еще один - в Аскеране | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Свидетель-армянин: В результате финансирования Рубена Варданяна в окрестностях Ханкенди были созданы 2 военных склада, еще один - в Аскеране

First News Media21:29 - Сегодня
Свидетель-армянин: В результате финансирования Рубена Варданяна в окрестностях Ханкенди были созданы 2 военных склада, еще один - в Аскеране

На заседании по рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в качестве свидетеля выступил проживающий в Карабахе армянин Айрапетян Камо Эдуардович.

По его словам, в результате финансирования Рубена Варданяна были созданы три военных склада - два в окрестностях Ханкенди и один - в Аскеране.

Он отметил, что дороги, ведущие к этим складам, охранялись вооруженными лицами. Свидетель также сообщил, что в них размещались военнослужащие армянской армии, а также отобранные военные из Карабаха. В эти склады было завезено большое количество оружия, боеприпасов, беспилотных квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов, поставленных в Карабах Р. Варданяном. По его словам, многие жители Ханкенди знали об этом, а сам Р. Варданян пропагандировал вооружение всех армянских жителей для борьбы против азербайджанцев. Целью Р. Варданяна в создании этих вооруженных отрядов было ведение борьбы против Азербайджана.

Судебный процесс продолжится 18 марта.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
150

Актуально

Xроника

В ходе ланча состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Северной ...

Политика

Обсуждены вопросы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией - ...

Общество

В Баку одна из центральных улиц закрывается на ремонт

Политика

Армянский свидетель: Варданян создал группы наемников, состоящие из людей в ...

Политика

Потерпевшие просят суд назначить Рубену Варданяну самое суровое наказание

Свидетель-армянин: В результате финансирования Рубена Варданяна в окрестностях Ханкенди были созданы 2 военных склада, еще один - в Аскеране

Генеральный прокурор встретился с генеральным директором Международной комиссии по делам пропавших без вести лиц

Решительно осуждаем попытки оправдать преступления Армении и ее покровителей - ЗАЯВЛЕНИЕ

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Президент Турции после встречи с Президентом Ильхамом Алиевым: Мы полны решимости совместно реализовывать проекты

Делегации Азербайджана и Турции на совместном ифтаре

Джейхун Байрамов отбыл c визитом в Саудовскую Аравию

Владимир Путин наградил Сахибу Гафарову Орденом «Дружбы»

Последние новости

Потерпевшие просят суд назначить Рубену Варданяну самое суровое наказание

Сегодня, 22:27

Ермак подвел итоги переговоров США и Украины

Сегодня, 22:22

В Белом доме назвали «позитивной» встречу США — Украина в Саудовской Аравии

Сегодня, 22:11

Трамп пообещал «закрыть» автопром Канады

Сегодня, 22:05

По какому графику будут курсировать поезда по Абшеронской кольцевой дороге в праздничные дни?

Сегодня, 21:48

Переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии завершились

Сегодня, 21:36

Свидетель-армянин: В результате финансирования Рубена Варданяна в окрестностях Ханкенди были созданы 2 военных склада, еще один - в Аскеране

Сегодня, 21:29

Генеральный прокурор встретился с генеральным директором Международной комиссии по делам пропавших без вести лиц

Сегодня, 21:10

На Солнце произошла мощная вспышка

Сегодня, 20:55

Решительно осуждаем попытки оправдать преступления Армении и ее покровителей - ЗАЯВЛЕНИЕ

Сегодня, 20:45

Армения заинтересована стать наблюдателем в БРИКС

Сегодня, 20:35

Состоится открытие национального павильона Азербайджана на «Экспо 2025»

Сегодня, 20:25

Президент Северной Македонии встретилась со студентами Университета АДА

Сегодня, 20:15

Трамп предложил Канаде стать частью США для решения вопроса о взаимных пошлинах

Сегодня, 20:05

С этой даты ожидается усиление геомагнитной активности

Сегодня, 19:55

Исполнительный директор БИГ участвует в 58-й сессии Совета по правам человека ООН

Сегодня, 19:45

Премьер-министр Армении впервые дал интервью турецким СМИ - ВИДЕО

Сегодня, 19:35

Самир Шарифов встретился с государственным секретарем по вопросам торговли Испании

Сегодня, 19:25

США повысят пошлины на канадские сталь и алюминий

Сегодня, 19:15

Состоялась встреча с государственным секретарем по торговле Испании - ФОТО

Сегодня, 19:05
Все новости
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев с момента крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, мы сСегодня, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00