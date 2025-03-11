Свидетель-армянин: В результате финансирования Рубена Варданяна в окрестностях Ханкенди были созданы 2 военных склада, еще один - в Аскеране

На заседании по рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в качестве свидетеля выступил проживающий в Карабахе армянин Айрапетян Камо Эдуардович.

По его словам, в результате финансирования Рубена Варданяна были созданы три военных склада - два в окрестностях Ханкенди и один - в Аскеране.

Он отметил, что дороги, ведущие к этим складам, охранялись вооруженными лицами. Свидетель также сообщил, что в них размещались военнослужащие армянской армии, а также отобранные военные из Карабаха. В эти склады было завезено большое количество оружия, боеприпасов, беспилотных квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов, поставленных в Карабах Р. Варданяном. По его словам, многие жители Ханкенди знали об этом, а сам Р. Варданян пропагандировал вооружение всех армянских жителей для борьбы против азербайджанцев. Целью Р. Варданяна в создании этих вооруженных отрядов было ведение борьбы против Азербайджана.

Судебный процесс продолжится 18 марта.

Источник: АЗЕРТАДЖ