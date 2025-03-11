На что нужно обратить внимание, празднуя Yel çərşənbəsi: МЧС предупреждает - ВИДЕО
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана призывает население к строгому соблюдению правил пожарной безопасности при разведении традиционных костров в Yel çərşənbəsi – один из предпраздничных вторников в преддверии Новруз-байрамы.
МЧС предупреждает, что нарушение правил безопасности при разжигании костров может привести к опасным последствиям.
Отмечается, что, несмотря на неоднократные обращения и просветительскую работу, все еще встречаются случаи несоблюдения правил пожарной безопасности, что в конечном итоге приводит к печальным результатам.
Так, в прошлый вторник в Бардинском районе Н.Гурбанзаде, 2019 года рождения, упал в костер и получил многочисленные ожоги, жизнь ребенка спасти не удалось.
МЧС в очередной раз призывает население соблюдать следующие правила безопасности:
- костры можно разводить вдали от домов, автомобилей, электрических проводов, деревьев и других воспламеняющихся объектов
- собирающиеся у костра дети должны быть под наблюдением взрослых
- перепрыгивая через костер, необходимо соблюдать осторожность
- костер должен находиться под контролем до тех пор, пока огонь полностью не погаснет
- праздничные свечи на столе также должны быть под присмотром
Надо принять во внимание и особую опасность разведения костров в ветреную погоду.
Недопустимо использовать пиротехнику.
В случае опасности звоните по номеру 112.
Напомним, что сегодня в Азербайджане отмечается третий вторник Новруза — Yel çərşənbəsi («вторник воздуха»).