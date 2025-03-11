На что нужно обратить внимание, празднуя Yel çərşənbəsi: МЧС предупреждает - ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана призывает население к строгому соблюдению правил пожарной безопасности при разведении традиционных костров в Yel çərşənbəsi – один из предпраздничных вторников в преддверии Новруз-байрамы.

МЧС предупреждает, что нарушение правил безопасности при разжигании костров может привести к опасным последствиям.

Отмечается, что, несмотря на неоднократные обращения и просветительскую работу, все еще встречаются случаи несоблюдения правил пожарной безопасности, что в конечном итоге приводит к печальным результатам.

Так, в прошлый вторник в Бардинском районе Н.Гурбанзаде, 2019 года рождения, упал в костер и получил многочисленные ожоги, жизнь ребенка спасти не удалось.

МЧС в очередной раз призывает население соблюдать следующие правила безопасности:

- костры можно разводить вдали от домов, автомобилей, электрических проводов, деревьев и других воспламеняющихся объектов

- собирающиеся у костра дети должны быть под наблюдением взрослых

- перепрыгивая через костер, необходимо соблюдать осторожность

- костер должен находиться под контролем до тех пор, пока огонь полностью не погаснет

- праздничные свечи на столе также должны быть под присмотром

Надо принять во внимание и особую опасность разведения костров в ветреную погоду.

Недопустимо использовать пиротехнику.

В случае опасности звоните по номеру 112.

Напомним, что сегодня в Азербайджане отмечается третий вторник Новруза — Yel çərşənbəsi («вторник воздуха»).