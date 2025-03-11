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Кодекс утвержден: Кто получит бесплатное жилье?

First News Media10:35 - Сегодня
Кодекс утвержден: Кто получит бесплатное жилье?

Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в Жилищный кодекс.

Согласно документу, гражданам определенных законодательством категорий жилые помещения из государственного или муниципального жилищного фонда будут предоставляться на основании договоров социальной аренды, сообщил депутат Вугар Байрамов на своей странице в социальной сети.

Он отметил, что, согласно законодательству, ряд семей и граждан становятся обладателями бесплатного жилья при поддержке государства.

«Так, согласно действующему законодательству, для семей шехидов, гази, инвалидов Чернобыля, граждан, потерявших родителей, создаются условия для пользования социальным жилищным фондом. Новыми изменениями предусмотрена постановка на учет семей, нуждающихся в жилье, и предоставление им жилья на основании договоров социальной аренды. Это еще больше расширит доступ к бесплатному жилью», - отметил депутат.

«На основании новых правил утверждены изменения в статью 48 кодекса социального жилья. Это - статья, касающаяся жилых помещений, предоставляемых по договору социальной аренды. Согласно закону, для получения жилплощади из государственного жилищного фонда по договору социальной аренды граждане могут встать на учет в качестве нуждающихся в жилой площади только один раз», - добавил В.Байрамов.

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