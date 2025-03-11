Азербайджанские пограничники зафиксировали передвижения наблюдателей ЕС на границе с Губадлы - ФОТО

Наблюдательная миссия Европейского союза в Армении продолжает наблюдение на границе с Азербайджаном.

Как сообщает АПА, на этот раз европейские наблюдатели прибыли 10 марта на граничащую с Губадлинским районом территорию на нескольких автомобилях и стали вести визуальное наблюдение. Они рассматривали в бинокль окрестности, в том числе и территорию Азербайджана.

Действия наблюдателей находились под полным контролем азербайджанских пограничников.

Следует отметить, что мандат наблюдательной миссии Евросоюза численностью 200 человек, действующей с армянской стороны у границы с Азербайджаном, продлен до 19 февраля 2027 года.