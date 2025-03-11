Нуртлеу: Казахстан уделяет особое внимание гуманитарному сотрудничеству с Азербайджаном

Казахстан уделяет особое внимание культурно-гуманитарному сотрудничеству с Азербайджаном.

Об этом заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу во вторник в Астане на брифинге с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Мы обсудили пути расширения вещания казахстанских и азербайджанских средств массовой информации на территории двух стран. <...> Мы уделяем особое внимание культурно-гуманитарной сфере. За последние два года Дни культуры, проведенные Казахстаном и Азербайджаном, способствовали ознакомлению наших народов с духовно-историческим наследием друг друга», - сказал он.

Нуртлеу подчеркнул, что сотрудничество в сфере образования приобретает практическое содержание, отметив, что в Казахстане обучаются 222 студента из Азербайджана, а в Азербайджане - 72 казахстанских студента.

Источник: Report