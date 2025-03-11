Михаил Кавелашвили благодарен Азербайджану за поддержку территориальной целостности Грузии

Грузия поддерживает мир и стабильность на Южном Кавказе и готова и дальше вносить свой вклад в этот процесс.

Об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой, сообщает грузинский Первый канал.

В ходе встречи стороны обсудили исторически крепкие дружественные отношения между двумя странами и основные направления стратегического партнерства Грузии и Азербайджана.

Была подчеркнута важность успешного сотрудничества стран в различных международных и региональных форматах.

На встрече также обсуждались вопросы трехстороннего сотрудничества между Грузией, Азербайджаном и Турцией.

Президент Грузии поблагодарил азербайджанскую сторону за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.