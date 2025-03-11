 Банк ABB расширил возможности приема платежей по картам AMEX! | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Банк ABB расширил возможности приема платежей по картам AMEX!

First News Media12:45 - Сегодня
Банк ABB расширил возможности приема платежей по картам AMEX!

В нашей стране расширены возможности приема платежей по картам American Express (AMEX).

Первый и единственный партнер AMEX в Азербайджане – Банк ABB – предоставил эту возможность финтех-компаниям, выполняющим функции платежных организаций.

Теперь одна из таких финтех-компаний – YIĞIM Payment System – начала предоставлять бизнесу возможность приема платежей по картам AMEX через Банк ABB. Компании, подключенные к услугам таких платежных организаций, могут принимать платежи по картам AMEX в своих электронных платежных системах.

На данный момент оплата картами AMEX возможна в следующих местах: Hilton Baku, Hilton Garden Inn, Fairmont, FlyInn Baku, RiverInn, Chenot Palace, LandMark, Macera Sheki, а также в Easytrip (Hertz). В ближайшее время карты AMEX также можно будет использовать для оплаты в Bolt Taxi, Bolt Food, Wolt, Uber, Yango, Windz Scooter и других компаниях.

Эта инициатива Банка ABB значительно упростит обслуживание клиентов из США и других стран, где широко используются карты AMEX.

Прием электронных платежей по картам AMEX открывает новые возможности для бизнеса в Азербайджане.

Особенно это важно для привлечения туристов и деловых гостей из США и других стран, где AMEX широко распространена. Такие клиенты активно используют карты AMEX в отелях, сервисных и торговых точках, что дает бизнесу дополнительные возможности для привлечения новых клиентов.

Прием платежей по картам AMEX значительно повышает привлекательность бизнеса для иностранных клиентов и партнеров, укрепляет имидж компании в международной среде.

Таким образом, Банк ABB продолжает создавать новые возможности для бизнеса за счет интеграций и партнерств. Финтех-компании, желающие воспользоваться этой новой возможностью, могут обратиться в Банк ABB.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и ​​услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.

На правах рекламы

Поделиться:
221

Актуально

Xроника

В ходе ланча состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Северной ...

1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Xроника

Эльдар Ибрагимов награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени

Политика

Община Западного Азербайджана: Армения не заинтересована в прочном мире в ...

Общество

На азербайджано-российской границе произошло землетрясение

В ресторане Vətən выявлены нарушения - ФОТО

Суд принял решение в отношении лиц, избивших водителя и повредивших машину в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Шаруре произошел пожар в частном доме

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Выжившая в авиакатастрофе Айдан Рахимли: Очень тяжело терять коллег - ВИДЕО

Названа причина смерти похудевшего народным средством мужчины - ОБНОВЛЕНО

Стала известна причина увольнения директора Музейного Центра Лианы Везировой

В ресторане Otdıx выявлены нарушения - ФОТО

Последние новости

Президент Северной Македонии почтила память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО

Сегодня, 15:55

TikTok запускает новые функции для обеспечения безопасности и благополучия подростков - ФОТО

Сегодня, 15:50

Токаев: Казахстан рассматривает Азербайджан в качестве надежного стратегического партнера и союзника

Сегодня, 15:40

Гордана Силяновска-Давкова: Азербайджан становится интересным партнером с точки зрения обладания природным газом и возобновляемой энергией

Сегодня, 15:33

Джейхун Байрамов поблагодарил Президента Токаева от имени Ильхама Алиева

Сегодня, 15:30

Президент Северной Македонии: Азербайджан очень активен в международных отношениях

Сегодня, 15:27

Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанский газ обеспечивает энергетическую безопасность многих европейских стран

Сегодня, 15:25

Когда завершится строительство моста, который соединит Сумгайыт с поселком Сарай?

Сегодня, 15:22

Президент: Европа нуждается в азербайджанском газе

Сегодня, 15:19

Президент Ильхам Алиев: Рад, что политический диалог между Азербайджаном и Северной Македонией приобретает динамичный характер

Сегодня, 15:17

Президент Северной Македонии побывала в Парке Победы в Баку - ФОТО

Сегодня, 15:15

На азербайджано-российской границе произошло землетрясение

Сегодня, 15:05

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 15:00

Суд принял новое решение по «Лесным братьям» - ВИДЕО

Сегодня, 14:55

Украинская сторона сделала первое заявление о переговорах в Саудовской Аравии - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:35

Эльдар Ибрагимов награжден орденом «За службу Отечеству» 1-й степени

Сегодня, 14:24

Община Западного Азербайджана: Армения не заинтересована в прочном мире в регионе

Сегодня, 14:18

В ресторане Vətən выявлены нарушения - ФОТО

Сегодня, 14:10

Суд принял решение в отношении лиц, избивших водителя и повредивших машину в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:05

В ходе ланча состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Северной Македонии в расширенном составе

Сегодня, 13:55
Все новости
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев с момента крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, мы сСегодня, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00