Генпрокурор Армении хочет начать уголовное преследование двух депутатов

Генпрокурор Армении Анна Вардапетян представила ходатайство о начале уголовного преследования в отношении депутатов Тарона Маркаряна и Овика Агазаряна.

Информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры.

Она представила соответствующее ходатайство в парламент.

В соответствии с армянским законодательством, должно быть созвано заседание парламента, на котором большинство депутатов должно проголосовать за лишение Агазаряна и Маркаряна неприкосновенности. Только после этого прокуратура сможет начать уголовное преследование.

Спикер парламента Ален Симонян уже дал согласие на начало уголовного преследования в отношении двух депутатов.

В чем обвиняют Маркаряна, не сообщается, а Агазаряна обвиняют в протекции двум бизнесменам при экспорте мелкого рогатого скота.

Напомним, что Тарон Маркарян - бывший мэр Еревана. В настоящее время он депутат парламента от оппозиционной фракции «Честь имею». Ранее Антикоррупционный суд принял в производство иск прокуратуры об изъятии имущества Маркаряна. Речь идет о шести домах в Ереване, одном помещении общественного значения, даче в курортном Джермуке, двух транспортных средствах.

Источник: Sputnik Армения