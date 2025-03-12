Зеленский объявил о готовности Украины к перемирию на 30 дней

Украина готова к перемирию с Россией на 30 дней.

Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в эфире телеканала «Общественное. Новости».

«Мы готовы к формату тишины на 30 дней в том формате, который нам предложила американская сторона», — отметил он.

Зеленский заверил, что «настроен очень серьезно» и для него «важно закончить войну».

Накануне в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в ходе общения с прессой пообещали передать России по различным дипканалам детальную информацию о сути переговоров с Украиной в Джидде.

Представитель Кремля подчеркнул, что сначала надо получить эту информацию, а потом принимать решения.

Источник: Газета.ру