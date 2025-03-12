Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества
12 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации экономического сотрудничества Асада Маджид Хана.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
Сообщив, что в этом году Азербайджан примет саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), глава государства отметил, что визит Асада Маджид Хана в нашу страну создает хорошую возможность для обсуждения вопросов подготовки к встрече в верхах. Подчеркнув, что Азербайджан является активным членом Организации экономического сотрудничества, Президент Ильхам Алиев довёл до внимания, что наша страна готова внести вклад в углубление сотрудничества между государствами-членами в рамках организации и продвижение вопросов, входящих в ее повестку дня.
Асад Маджид Хан в свою очередь также сказал, что Азербайджан – активный член Организации экономического сотрудничества, и с удовлетворением отметил, что в нашей стране размещены подструктуры ОЭС. Он подчеркнул, что Азербайджан оказывает постоянную поддержку решению задач, стоящих на повестке дня. Отметив историческую, культурную и географическую близость государств-членов организации, разделяющих общие ценности в области религии и других сферах, их сходство, гость подчеркнул, что имеются хорошие возможности и перспективы для развития сотрудничества в рамках ОЭС.
Генеральный секретарь Асад Маджид Хан отметил, что наша страна обладает богатым опытом проведения международных мероприятий, в частности, она успешно принимала СОР29, и выразил уверенность в том, что Азербайджан организует на высоком уровне и саммит Организации экономического сотрудничества.
Гость с удовлетворением сообщил, что в рамках визита примет участие в XII Глобальном Бакинском форуме. Он сказал, что данный форум является одной из важных платформ в мире с точки зрения обсуждения глобальных вопросов.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Организацией экономического сотрудничества.