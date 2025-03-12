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Пезешкиан ответил Трампу: «Делайте, что хотите»

First News Media10:04 - Сегодня
Пезешкиан ответил Трампу: «Делайте, что хотите»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, отвечая на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана и его призыв к переговорам, сказал: «Я не буду вести с вами переговоры, потому что вы угрожаете. Делайте, что хотите».

Выступая на мероприятии в Тегеране, он прокомментировал давление и угрозы со стороны президента США Трампа.

Президент раскритиковал отношение Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Белом доме: «За то, как Трамп поступил с Зеленским, действительно стыдно».

Пезешкиян ответил призыв Трампа к переговорам с помощью угроз: «Он (Трамп) говорит: Мы приказываем вам сделать это, вы сделаете это, если вы не сделаете этого, я создам проблемы. Если вы угрожаете, я не пойду (на переговоры), поступайте, как хотите».

В интервью Fox Business Network 7 марта Трамп заявил, что отправил письмо иранскому лидеру Хаменеи.

Я написал им письмо со словами: «Я надеюсь, что вы будете вести переговоры, потому что если нам придется вступить в бой военным путем, это будет ужасно»..

Постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке на вопрос о заявлении президента США Трампа о том, что он отправил письмо Хаменеи, ответило: «Мы пока не получали такого письма». Позже американский чиновник, выступивший с заявлением в СМИ страны, сказал: «Трамп написал письмо, но еще не отправил его».

Верховный лидер Ирана Хаменеи запретил переговоры с администрацией Трампа, которую он назвал «неблагонадежной» и угрожал Ирану.

Высокопоставленные иранские чиновники, включая президента Масуда Пезешкиана и министра иностранных дел Аббаса Эракчи, неоднократно заявляли, что не будут вести переговоры с США под давлением и угрозами.

Источник: Анадолу

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