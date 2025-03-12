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Лавров назвал забавным намерение Макрона защитить всех «3-4 ядерными боеголовками»

First News Media10:35 - Сегодня
Лавров назвал забавным намерение Макрона защитить всех «3-4 ядерными боеголовками»

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал забавным намерение президента Франции Эмманюэля Макрона защитить всех «тремя или четырьмя ядерными боеголовками».

«Это была довольно забавная речь со стороны Макрона (она, кстати говоря, касалась и НАТО), так как он заявил, что Франция сумеет «защитить» всех своими тремя или четырьмя ядерными боеголовками», - сказал Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

Министр также обратил внимание, что Макрон пытается представить ситуацию так, будто бы президент РФ Владимир Путин не хотел выполнять минские соглашения 2015 года. «Тогда в Минске мы провели 17 часов беспрерывных переговоров. Минские соглашения были подписаны. После того как их подписали, они были поддержаны Советом Безопасности ООН», - сказал он.

Источник: ТАСС

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