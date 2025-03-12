Сахиба Гафарова: Между парламентами Азербайджана и Китая сложилось эффективное сотрудничество - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с главой делегации Института народной дипломатии Китая, бывшим специальным представителем правительства Китая по европейским вопросам Ву Хонгбо.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

На встрече состоялся обмен мнениями о значимости предстоящего XII Глобального Бакинского форума. Было отмечено, что Международный центр Низами Гянджеви стал одной из ведущих международных организаций, занимающихся решением глобальных проблем. Подчеркивалось, что с момента своего создания центр стал платформой для обсуждения актуальных вопросов, беспокоящих мировое сообщество, а также поиска путей их решения.

Сахиба Гафарова заявила, что сотрудничество с Китаем, представляющее особое значение для Азербайджана, уже достигло уровня стратегического партнерства. Спикер отметила, что обе страны успешно взаимодействуют во многих сферах.

Было подчеркнуто, что Азербайджан и Китай демонстрируют взаимную поддержку по многим вопросам. В становлении двусторонних отношений на высоком уровне особую роль играют главы государств и доверительный политический диалог на высшем уровне. В ходе беседы также была отмечена важность Совместной декларации о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Китаем.

На встрече также обсуждались взаимоотношения между законодательными органами двух стран. Отмечалось, что между парламентами двух стран сложилось эффективное сотрудничество. Сахиба Гафарова подчеркнула значимость контактов и взаимных визитов парламентариев двух стран в развитии двустороннего сотрудничества.

Ву Хонгбо выразил удовлетворение участием в XII Глобальном Бакинском форуме, высоко оценив его организацию. Он также отметил успешное проведение в Азербайджане COP29 и подчеркнул вклад Китая в этот процесс.

В ходе беседы было отмечено, что в условиях меняющейся геополитической обстановки и существующих вызовов в мире ряд происходящих процессов вызывает серьезную обеспокоенность. В этом контексте вновь была подчеркнута важность многостороннего сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.