Байрам Бегай: Мы привержены сотрудничеству между Азербайджаном и Албанией и его развитию

Дружба между Албанией и Азербайджаном находит свое отражение в долгосрочном сотрудничестве.

Об этом сказал Президент Республики Албания Байрам Бегай, выступая на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что следует особо подчеркнуть экономические и инфраструктурные проекты в сотрудничестве: «Мы привержены сотрудничеству между Азербайджаном и Албанией и его развитию. Это отвечает интересам наших народов».

Источник: АЗЕРТАДЖ