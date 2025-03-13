Хикмет Гаджиев: Азербайджан всегда готов предоставить площадку для диалога

Азербайджан всегда готов предоставить площадку для диалога между странами в рамках своего лидерства в многосторонней дипломатии.

Как сообщает 1news.az, об этом помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил на панельной дискуссии в рамках XII Глобального Бакинского форума.

«Азербайджан тщательно следит за событиями на мировой политической арене и старается внести свою лепту», - отметил он.