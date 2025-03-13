Духовного наставника Трампа обвинили в насилии над ребенком

Бывший духовный наставник Дональда Трампа и основатель крупной евангелической церкви Роберт Престон Моррис был официально обвинен в США в совершении сексуального насилия по отношению к несовершеннолетней, сообщает генпрокуратура штата Оклахома.

По данным портала Axios, Трамп во время предвыборной кампании в преддверии президентских выборов 2016 года включил Морриса в состав консультативного комитета по вопросам евангелической веры. Тогда же политик назначил его своим духовным наставником.

«Большое жюри присяжных из разных округов (штата - ред.) сегодня предъявило обвинения основателю мегацеркви штата Техас по пяти случаям развратных или непристойных действий по отношению к ребенку в ходе инцидентов, произошедших в 1980-х годах», - говорится в пресс-релизе генпрокуратуры Оклахомы.

Согласно публикации, в декабре 1982 года Моррис в качестве странствующего проповедника приехал в город Хомини на севере Оклахомы, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Согласно обвинению присяжных, в течение последующих четырех лет проповедник продолжал совершать аналогичные преступления.

Источник: РИА Новости