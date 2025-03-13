Украине не хватает денег на проведение выборов

Заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик заявил, что страна не готова к президентским выборам из-за нехватки финансирования.

По его словам, недофинансирование проекта Единой информационно-аналитической системы выборов на 320 миллионов гривен (7,7 млн долларов) затрудняет подготовку к голосованию.

«В сегодняшних ценах выборы президента Украины - это более 6 миллиардов гривен или где-то около 150 миллионов долларов. Парламентские выборы - около 4 миллиардов гривен, местные - более 4 миллиардов гривен. То есть где-то до 90-100 миллионов долларов. Если мы совмещаем процессы, все выборы - (это будет стоить) более 300 миллионов долларов», - приводит слова Дубовика украинское издание «Левый берег».

Он подчеркнул, что эта сумма покрывает только основные избирательные расходы, но не включает затраты местных органов власти, МИД и Минобороны на организацию выборов. Кроме того, действующее законодательство не предусматривает возможность проведения всех трех видов выборов одновременно.