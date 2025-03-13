Устранит ли проблему пробок новая магистраль Баку-Сумгайыт?

Одна из самых актуальных проблем в стране на сегодняшний день - это пробки на дорогах, особенно в направлении Баку – Сумгайыт.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Modern.az, эксперты считают, что одним из возможных решений этого острого вопроса может стать строительство новой магистрали.

Ожидается, что новый дорожный маршрут поможет снизить плотность движения и улучшит транспортное сообщение между столицей и северными регионами.

Отметим, что этот проект включен в список мероприятий «Единого плана действий по проектированию, строительству, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог», который был утвержден постановлением Кабинета министров от 25 мая 2024 года.

Согласно плану, строительство магистрали Баку - Сумгайыт предусмотрено на период с 2024-го по 2027 год.