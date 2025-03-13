 Устранит ли проблему пробок новая магистраль Баку-Сумгайыт? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Устранит ли проблему пробок новая магистраль Баку-Сумгайыт?

Фаига Мамедова16:30 - Сегодня
Устранит ли проблему пробок новая магистраль Баку-Сумгайыт?

Одна из самых актуальных проблем в стране на сегодняшний день - это пробки на дорогах, особенно в направлении Баку – Сумгайыт.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Modern.az, эксперты считают, что одним из возможных решений этого острого вопроса может стать строительство новой магистрали.

Ожидается, что новый дорожный маршрут поможет снизить плотность движения и улучшит транспортное сообщение между столицей и северными регионами.

Отметим, что этот проект включен в список мероприятий «Единого плана действий по проектированию, строительству, капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог», который был утвержден постановлением Кабинета министров от 25 мая 2024 года.

Согласно плану, строительство магистрали Баку - Сумгайыт предусмотрено на период с 2024-го по 2027 год.

Поделиться:
438

Актуально

Политика

МИД Азербайджана официально подтвердил: переговоры по мирному договору с ...

Мнение

Что скрывает ложь: Стратегическая декларация Армении и Нидерландов - так ли уж она ...

Политика

В Баку проходит XII Глобальный Бакинский форум - ФОТО

Общество

В СГБ возбуждено уголовное дело в связи с пожаром на НПЗ в Баку: Есть задержанный

Общество

Внесены изменения в правила перевозки пассажиров в такси

В Шамахе произошло тяжелое ДТП: Есть погибшие - ФОТО

В Мингячевире произошла массовая драка

В Баку водитель создал угрозу жизни пешеходов - ВИДЕО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Как долго в Баку будет наблюдаться туман?

В Баку одна из центральных улиц закрывается на ремонт

В школах Азербайджана произошли изменения в расписании занятий

В Азербайджане арестована известная тиктокерша

Последние новости

Баку назвал условия подписания мирного договора с Ереваном

Сегодня, 18:50

Аркадий Гукасян признал, что «бюджет» незаконного режима формировался Арменией

Сегодня, 18:45

Внесены изменения в правила перевозки пассажиров в такси

Сегодня, 18:35

МИД Азербайджана официально подтвердил: переговоры по мирному договору с Арменией завершены

Сегодня, 18:30

В Шамахе произошло тяжелое ДТП: Есть погибшие - ФОТО

Сегодня, 18:25

Венгрия не допустит вступления Украины в ЕС раньше стран Западных Балкан

Сегодня, 18:20

В Мингячевире произошла массовая драка

Сегодня, 18:10

В Баку водитель создал угрозу жизни пешеходов - ВИДЕО

Сегодня, 18:05

Донателла Версаче покидает пост креативного директора Versace - ФОТО

Сегодня, 18:00

Что скрывает ложь: Стратегическая декларация Армении и Нидерландов - так ли уж она «невинна», как это пытаются преподнести?

Сегодня, 17:55

Пашинян принял два требования Баку

Сегодня, 17:50

В Баку проходит XII Глобальный Бакинский форум - ФОТО

Сегодня, 17:45

Амр Муса: В системе Совбеза ООН первая проблема – злоупотребление правом вето

Сегодня, 17:40

Роспуск ООН приведет к хаосу – Бывший глава МИД Македонии

Сегодня, 17:35

В Азербайджане 16-летняя девочка из-за угрозы раннего брака обратилась в полицию с жалобой на свою семью

Сегодня, 17:30

Экс-глава МИД Испании Ана Паласио: Мы хотим, чтобы мнение остального мира тоже учитывалось

Сегодня, 17:25

Гендиректор ВОЗ ответил на обвинения в неправильном управлении COVID

Сегодня, 17:20

Глава МИД АР: Азербайджан всегда оставался приверженным многосторонности, которая сегодня должна стать приоритетом

Сегодня, 17:15

Производимое Azza масло изымают из продажи - ФОТО

Сегодня, 17:10

В СГБ возбуждено уголовное дело в связи с пожаром на НПЗ в Баку: Есть задержанный

Сегодня, 17:05
Все новости
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев с момента крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный, мы с11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00