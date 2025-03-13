Роспуск ООН приведет к хаосу – Бывший глава МИД Македонии

Находящиеся под зонтом НАТО страны не могут в то же время зависеть в сырьевом плане от России. Мы должны подумать над тем, чтобы устранить этот дисбаланс и прийти к новому мироустройству.

Об этом на панели «Пересмотр мультилатерализма для многополярного мира» в рамках XII Глобального Бакинского форума на тему «Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности» заявил председатель 62-й сессии Генассамблеи ООН, экс-глава МИД Македонии Сргжан Керим.

«Нельзя одну страну называть в политическом смысле врагом, а в геоэкономическом - союзником. В этой роли сегодня многие воспринимают Китай», - подчеркнул он.

Коснувшись темы роспуска ООН, Сргжан Керим отметил, что такого допускать нельзя, поскольку это приведет к хаосу: «Другое дело, что есть необходимость в ее реформировании, назревшая давно. Считаю, что надо начать реформы с деятельности Совбеза. Если G20 состоит из крупных стран мира, то почему Совбез должен быть ограничен лишь 5-ю постоянными членами?!».