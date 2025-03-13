В Мингячевире произошла массовая драка

В жилом массиве Bağlar города Мингячевир произошел конфликт между 27-летним Ниджатом Гасанзаде, 25-летним Габилем Новрузовым и двумя подростками.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, по данному факту в городском отделе полиции начато расследование.

В ходе конфликта стороны нанесли друг другу телесные повреждения, в связи с этим назначена экспертиза.

Правовая оценка произошедшему будет дана на основании заключения экспертизы и результатов расследования.