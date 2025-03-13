Путин встретится с Уиткоффом в закрытом формате

Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом пройдет 13 марта вечером в закрытом формате.

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков корреспонденту "Известий".

"Встреча Уиткоффа с Владимиром Путиным будет сегодня вечером в закрытом формате", - сказал Ушаков.

Борт американского спецпосланника приземлился в аэропорту Внуково-2 сегодня около 12:31 мск. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговорщики по украинскому урегулированию со стороны США летят в Россию, в четверг запланированы соответствующие контакты.

12 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт информировала, что Уиткофф отправится в Москву, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине.

Источник: ТАСС