В Джебраиле прошла ярмарка трудоустройства

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в соответствии с программой «Великое возвращение» продолжает проводить ярмарки трудоустройства для жителей, переселенных на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью министерства, очередная ярмарка трудоустройства была организована в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, при поддержке Специального представительства Президента Азербайджана совместно с производственным объединением «Азеригаз» SOCAR.

На мероприятии были представлены вакансии по таким профессиям, как слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве Производственного объединения «Азеригаз», контролер газового хозяйства, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, сторож и др.

На ярмарке жители были проинформированы о вакансиях и должностных обязанностях. CV претендентов были приняты и рассмотрены, подходящие кандидаты зарегистрированы.