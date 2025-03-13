Лидеры Кыргызстана и Таджикистана подписали договор о государственной границе - ОБНОВЛЕНО

Лидеры Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали договор о государственной границе между странами, передает РИА Новости.

Церемония подписания прошла в Бишкеке в рамках государственного визита Рахмона в Киргизию.

Подписание документа состоялось в здании «Ынтымак-Ордо».

Сразу после этого началась церемония открытия КПП на границах двух стран, в которой президенты примут участие по видеосвязи.

10:36

Между Кыргызстан и Таджикистаном возобновят работу закрытые с 2021 года КПП.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

«Президент Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 13 марта, в режиме видеосвязи будут наблюдать за открытием границы между странами», — говорится в сообщении администрации.

До этого две страны подписали соглашение о делимитации общей границы.

В 2024 году на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел инцидент со стрельбой. В пресс-центре кыргызстанской погранслужбы пояснили, что таджики проигнорировали требования военнослужащих, они стали кидать камни. Один из чабанов сделал несколько выстрелов в сторону пограничного наряда.