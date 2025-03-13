Президент Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский форум в настоящее время является одной из ведущих международных площадок

Я поздравляю Международный центр Низами Гянджеви за превосходную работу в течение последних лет и организацию столь важного международного мероприятия.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

«Мы очень гордимся, что Глобальный Бакинский форум в настоящее время является одной из ведущих международных площадок. На нем обсуждаются вопросы мировой повестки дня», - отметил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ