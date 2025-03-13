Трамп считает, что США аннексируют Гренландию

Американской президент Дональд Трамп полагает, что США аннексируют Гренландию, которая является автономной территорией Дании.

Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома.

"Да, я думаю, это произойдет", - ответил он на вопрос журналиста о "потенциальной аннексии" Гренландии. "Я сижу рядом с человеком, который может сыграть ключевую роль [в этом]", - добавил Трамп, говоря о Рютте. По словам главы вашингтонской администрации, Гренландия нужна США "для [обеспечения] международной безопасности".

Источник: ТАСС