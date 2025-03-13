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Президент Ильхам Алиев рассказал на Глобальном Бакинском форуме о коррумпированных политиках, поддерживающих армянскую диаспору

First News Media13:15 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев рассказал на Глобальном Бакинском форуме о коррумпированных политиках, поддерживающих армянскую диаспору

В выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума Президент Ильхам Алиев рассказал о коррумпированных политиках, которые на протяжении десятилетий поддерживают армянскую диаспору.

Глава государства сказал: «...мы поднимаем эти вопросы перед представителями Армении и их новыми лидерами, сидящими в Брюсселе. Теперь они заменили им [армянам] «старшего брата». Теперь этим «старшим братом» стал Брюссель. В результате предпринятого Президентом Трампом шага была упразднена подчиняющаяся Государственному департаменту США организация USAID. А коррумпированного политика Роберта Менендеса ждут серьезные проблемы. Но он не первый и не последний. Как говорится, одна ласточка весны не делает. Потому что такие как он забирают у них [армянской диаспоры] деньги и кладут в собственные карманы. Например, этим занимаются тот же господин Адам Шифф, господин Фрэнк Паллоне, госпожа Нэнси Пелоси и многие другие. Они десятилетиями получали деньги от организаций армянской диаспоры в США для нападок на Азербайджан и его дискредитации».

Источник: АЗЕРТАДЖ

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