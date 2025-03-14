Погода на субботу: В Баку ожидается до 24°C

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 15 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, вечером местами возможен туман. Юго-западный ветер днем сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 7-12°C, днем - 19-24°C. Атмосферное давление повысится с 763 мм рт. ст. до 766 мм рт. ст. Относительная влажность составит 60-70%.

В районах Азербайджана тоже в основном без осадков, местами возможен туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 7-12°C, днем - 24-29°C. В горах ночью - 3-8°C, днем - 18-23°C.