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Замминистра: После подписания мирного договора Азербайджан и Армения отзовут иски из международных судов

First News Media14:00 - Сегодня
Замминистра: После подписания мирного договора Азербайджан и Армения отзовут иски из международных судов

После подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией будут отозваны взаимные иски, поданные в международные суды.

Об этом Report заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

Ссылаясь на вчерашнее заявление Азербайджана о завершении переговоров по тексту мирного соглашения, он подчеркнул, что процесс движется в этом направлении.

«После Отечественной войны Азербайджан подал межгосударственные иски против Армении в международные суды в связи с 30-летней оккупацией, этническими чистками и другими преступлениями. В течение этого периода наша деятельность продолжается по различным направлениям, и эти иски находятся на разных стадиях. Идут процессы как в Европейском суде по правам человека, так и в Международном суде, а также в Международном арбитражном суде. За последние два года проведена работа по согласованию соглашения о нормализации межгосударственных отношений между двумя странами. Вчера министр Джейхун Байрамов также объявил о согласовании 17 статей мирного соглашения», - сказал замглавы МИД.

По его словам, ожидания Азербайджана заключаются в том, что на следующем этапе Армения внесет изменения в свою конституцию, устранив территориальные претензии к Азербайджану.

«Также в течение этого периода Армения совместно с Азербайджаном обратится в Минскую группу ОБСЕ, занимавшуюся разрешением конфликта, для ее ликвидации. Что касается исков, то действительно в одной из двух последних статей соглашения стороны обязались отозвать иски, поданные друг против друга в международные суды, в случае подписания мирного соглашения. Это отражено в текущем соглашении, и мы должны это учитывать. Теперь мяч на стороне Армении. Мы ждем шагов, которые они должны предпринять на следующем этапе. В настоящее время встреча глав МИД не планируется», - отметил Мамедов.

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