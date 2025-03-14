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Глава МИД Армении о согласованном договоре с Азербайджаном и решимости подписать его

First News Media14:10 - Сегодня
Глава МИД Армении о согласованном договоре с Азербайджаном и решимости подписать его

Армения предлагает Азербайджану начать скорейшие консультации для определения сроков и места подписания мирного договора.

Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в парламентской комиссии по внешним отношениям.

Министр считает закономерным то, что подписание договора само по себе не устраняет всех проблем.

«Предстоит кропотливая работа по нормализации отношений, договор предусматривает механизмы, позволяющие решить эту задачу», - сказал он

Касаясь возможности роспуска Минской группы ОБСЕ, Мирзоян отметил, что после подписания договора можно будет в институциональном плане считать, что конфликт завершен, и тогда уже констатировать, что необходимости в посредническом формате нет.

Он также пояснил, что будет с наблюдательной миссией Евросоюза, действующей на границе с Азербайджаном, после подписания мирного договора с Баку.

По словам Мирзояна, Иреван всегда может обсудить формы и механизмы сотрудничества с гражданской миссией. Отметив, что миссия якобы во многом способствовала стабильности на границе, он в то же время отметил, что в случае подписания мирного договора эта стабильность станет институциональной.

«Хочу заверить, что, когда мирный договор будет подписан, мы с нашими европейскими партнерами придем к взаимоприемлемым и взаимовыгодным решениям по части гражданской миссии», – сказал министр.

Мирзоян сообщил, что в тексте мирного договора площади Армении и Азербайджана не указаны, однако зафиксирован пункт о взаимном признании территориальной целостности.

«Стороны взаимно признают территориальную целостность друг друга в тексте мирного договора, однако упоминания квадратных километров нет», - сказал он в ответ на вопрос депутата от оппозиционной фракции «Армения» Левона Кочаряна.

Последний напомнил, что Пашинян неоднократно говорил о признании Азербайджана в пределах 86,6 тыс. кв. км., в то время как с азербайджанской стороны площадь территории Армении никогда не указывалась, в чем армянская оппозиция усматривает завуалированные территориальные претензии Баку к Иревану.

Мирзоян в этом контексте признал, что вызовы существуют, однако единственный метод управления этими рисками – переговоры и выстраивание мира. С этой точки зрения он убежден, что договор полностью исходит из интересов Армении.

Источник: Sputnik-Армения

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