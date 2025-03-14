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Хикмет Четин: Для обеспечения мира необходимы коллективные усилия и сотрудничество

Себа Агаева14:20 - Сегодня
Хикмет Четин: Для обеспечения мира необходимы коллективные усилия и сотрудничество

Для обеспечения мира необходимы коллективные усилия и сотрудничество

Как сообщает 1news.az, об этом бывший министр иностранных дел Турции Хикмет Четин заявил на XII Глобальном Бакинском форуме.

Он подчеркнул, что во многих уголках земного шара, включая отношения между Азербайджаном и Арменией, еще не достигнут устойчивый мир. Также экс-министр отметил важную роль Турции в региональных процессах.

«Проблемы между США и Европой снова подчеркивают важность Турции в региональных вопросах. В текущий период участие в процессах требует особой беспристрастности», - сказал он

Говоря о российско-украинской войне, Хикмет Четин отметил, что у Турция нормальные отношения с обеими сторонами, и она готова предпринимать шаги для завершения конфликта.

«Турция может способствовать установлению мира в этом регионе», - сказал Четин.

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