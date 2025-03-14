ЕС приветствует достижение договоренностей между Азербайджаном и Арменией

Евросоюз приветствует достижение договоренностей между Азербайджаном и Арменией о завершении переговоров по проекту мирного соглашения и установлении межгосударственных отношений.

Об этом говорится в заявлении, сделанном от имени верховного представителя, вице-президента ЕС Кайи Каллас.

«Мы высоко оцениваем настойчивую работу сторон в этом направлении на протяжении последних нескольких лет как на двустороннем уровне, так и с участием международного сообщества», - говорится в заявлении главы европейской дипломатии.

Нынешняя договоренность представляет собой решающий шаг к установлению прочного мира и безопасности в регионе. Согласно заявлению, крайне важно сохранить этот импульс и обеспечить успешное завершение данного процесса с тем же перспективным и ориентированным на компромисс подходом с обеих сторон.

«ЕС полностью поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и готов предоставить дополнительную поддержку и опыт в подобных вопросах, если стороны обратятся с подобной просьбой», - говорится в документе.

В свою очередь, председатель Евросовета Антониу Кошта поздравил лидеров Азербайджана и Армении с завершением работы над текстом мирного договора.

«Это решительный шаг к полной нормализации отношений и открытию коммуникаций в регионе. Призываю двигаться вперед и подписать мирное соглашение. ЕС готов поддержать все дальнейшие шаги на пути к установлению прочного мира и безопасности на Южном Кавказе», - написал Кошта в соцсети.

Источник: Report