Эльнур Мамедов: Присутствие миссии ЕС на азербайджано-армянской границе создает серьезные риски для стабильности Южного Кавказа

Присутствие миссии ЕС в Армении, на азербайджано-армянской границе создает серьезные риски для стабильности Южного Кавказа, заявил замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов.

«Миссия ЕС уже второй год работает под видом гражданской миссии, но фактически занимается разведывательной деятельностью», - сказал замминистра журналистам.

«Это создает серьезные риски для стабильности в регионе», - добавил он.

Эльнур Мамедов отметил, что, даже текст мирного соглашения уже согласован, есть ряд важнейших условий для мирного сосуществования на Южном Кавказе: «Работа над проектом мирного договора ведется давно, и почти два года несогласованными оставались два последних пункта. Один из них касался непосредственно неразмещения третьих сил на границе, в том числе на условной. Армения приняла это условие, значит, мы идем в правильном направлении. Важно, чтобы соблюдались все условия – прекращение вооружения Армении и отсутствие третьих сил на границе».

Отвечая на вопрос о вероятной дате и месте подписания мирного договора, замминистра отметил, что об этом еще рано говорить.