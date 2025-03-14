ООН: Мы приветствуем переговоры между Азербайджаном и Арменией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Об этом американскому бюро Report заявил пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, Генеральный секретарь высоко оценивает заявления о завершении переговоров по проекту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном:

"Он удовлетворен прогрессом, достигнутым сторонами на пути нормализации отношений, и решительно поддерживает их усилия по урегулированию всех нерешенных вопросов в интересах долгосрочного мира в регионе", – отметил Дюжаррик.