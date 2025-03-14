Зеленский обвинил Россию в затягивании переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в намеренном торможении мирных переговоров.

В своем Telegram-канале он заявил, что Кремль не заинтересован в прекращении боевых действий, а ответственность за принуждение Москвы к диалогу лежит на международных союзниках Киева.

«Ответственность наших партнеров — обеспечить готовность России остановить войну. Путин самостоятельно этого не сделает», — написал Зеленский.

Глава Украины выразил уверенность, что «силы США достаточно, чтобы оказать необходимое давление на Москву. Требуется лишь решительность».

Источник: Gazeta.Ru