Зеленский обвинил Россию в затягивании переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в намеренном торможении мирных переговоров.
В своем Telegram-канале он заявил, что Кремль не заинтересован в прекращении боевых действий, а ответственность за принуждение Москвы к диалогу лежит на международных союзниках Киева.
«Ответственность наших партнеров — обеспечить готовность России остановить войну. Путин самостоятельно этого не сделает», — написал Зеленский.
Глава Украины выразил уверенность, что «силы США достаточно, чтобы оказать необходимое давление на Москву. Требуется лишь решительность».
Источник: Gazeta.Ru
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