Берлин призывает Баку и Иреван к скорейшему подписанию мирного договора

Новость о том, что Армения и Азербайджан договорились о заключении мирного соглашения, вселяет надежду.

Об этом в соцсети Х написала глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Для региона и за его пределами важно, что после десятилетий вражды и войны теперь может быть достигнут устойчивый мир. После долгих переговоров Армения делает этот заключительный шаг на пути, по которому мы вели обе страны, благодаря смелым уступкам. Призываю обе стороны подписать мирный договор прямо сейчас», - написала министр.