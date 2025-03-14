ОАЭ приветствует завершение переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Объединенные Арабские Эмираты приветствовали заявление Азербайджанской Республики и Республики Армения о завершении мирных переговоров и выразили надежду, что этот исторический шаг укрепит мосты связи, диалога и стабильности для достижения развития как Армении и Азербайджана, так и всего Кавказского региона.

Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел ОАЭ в соцсети X.

Заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Лана Заки Нусейбе, отметила, что ОАЭ поддерживают все меры, согласованные двумя странами для укрепления безопасности и мира на региональном и международном уровнях, и консолидации урегулирования, которое начнет новый период устойчивого и конструктивного сотрудничества.

Нуссейбех подчеркнул, что ОАЭ имеют глубокие отношения с Азербайджаном и Арменией и привержены укреплению сотрудничества между ними для достижения взаимных интересов.

Источник: Report