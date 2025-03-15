МИД Черногории приветствовало объявление о завершении переговоров по мирному соглашению между Баку и Ереваном

Министерство иностранных дел Черногории приветствовало объявление о завершении переговоров по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, назвав это важным шагом на пути к укреплению региональной, европейской и глобальной безопасности.

Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Черногории в соцсети X.

"Черногория решительно приветствует историческое мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Это большой вклад в стабильность региона и европейскую и глобальную безопасность. Черногория рассчитывает на укрепление отношений и партнерства с обеими дружественными странами и тесное сотрудничество с ними для достижения целей мира, безопасности, стабильности и экономического процветания", - отмечается в публикации.

Источник: Report