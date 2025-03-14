Азербайджан укрепил оборонительные позиции на 202,5 км границы с Арменией

Азербайджан создал необходимую пограничную инфраструктуру на 202,5-километровом участке госграницы с Арменией.

Об этом говорится в отчете Кабинета Министров о деятельности правительства за 2024 год.

Согласно документу, это позволило укрепить оборонительные позиции на границе.

В документе отмечается, что Азербайджан вернул четыре села Газахского района – Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызыл Гаджилы, ранее находившиеся под оккупацией Армении. На этой территории созданы новые пограничные заставы, обеспечивается охрана и оборона государственной границы.

Источник: Report