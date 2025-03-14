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AP сообщило о переговорах США и Израиля с Суданом и Сомали о переселении жителей Газы

First News Media12:30 - Сегодня
AP сообщило о переговорах США и Израиля с Суданом и Сомали о переселении жителей Газы

США и Израиль связывались с властями Судана и Сомали, а также непризнанного международным сообществом Сомалиленда на предмет того, могут ли они принять палестинцев при их отъезде из сектора Газа, сообщает AP со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По словам собеседников агентства, США и Израиль обратились к трем восточноафриканским правительствам с целью начать дискуссии об использовании их территорий в качестве возможных мест для переселения палестинцев из сектора Газа, в соответствии с планами президента США Дональда Трампа. Неясно, на каком уровне проходили эти контакты, и принесли ли они успех. Консультации США и Израиля с Суданом, Сомали и Сомалилендом начались еще в феврале.

В Белом доме и в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не стали комментировать эту информацию.

Два неназванных представителя властей Судана, где с 15 апреля 2023 года идет вооруженный конфликт между военными и Силами быстрого реагирования (СБР), подтвердили, что администрация Трампа обращалась к ним с запросом по поводу приема военным правительством палестинцев. Один собеседник уточнил, что контакты начались еще до инаугурации Трампа в январе 2025 года, причем США обещали военную помощь против СБР, содействие в восстановление страны. Однако суданские власти отвергли эти предложения, уточнили источники.

Ранее главнокомандующий ВС Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявлял о категорическом неприятии идеи переселения палестинцев из сектора Газа.

Неназванный представитель американских властей заявлял AP, что США вели непубличный диалог с властями Сомалиленда о том, как они могут быть полезны Вашингтону в ответ на его признание Сомалиленда. Представители властей Сомали и Сомалиленда пояснили AP, что не осведомлены о контактах с США на такие темы.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон должен взять под свой контроль сектор Газа после завершения боевых действий в анклаве. Он отметил, что США смогут "медленно и аккуратно начать строительство того, что стало бы одним из величайших и самых зрелищных проектов на Земле". По словам Трампа, для этих целей "не понадобится ни один военный США".

Трамп говорил, что жителей сектора Газа нужно переселить в Египет и Иорданию или в другие страны. Израильский телеканал N12 передавал, что Белый дом рассматривает непризнанные Сомалиленд и Пунтленд в Сомали, а также Марокко для переселения населения анклава. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручал военным разработать план, который позволит жителям сектора Газа, желающим покинуть анклав, сделать это беспрепятственно.

Предложение Трампа раскритиковали лидеры многих стран мира.

Источник: INTERFAX.RU

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