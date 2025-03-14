Признание Аркадия Гукасяна о незаконном режиме: Зарплата выдавалась в армянских драмах

В ходе продолжившегося 13 марта судебного процесса в Бакинском военном суде обвиняемый Аркадий Гукасян признал, что платежным средством на территории незаконного режима являлся армянский драм.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, зарплата также выдавалась в армянских драмах. «Мы пытались создать единое экономическое пространство», - добавил он.

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении, продолжится 14 марта.