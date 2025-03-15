Запуск Starship с человекоподобным роботом на Марс состоится в 2026 году

Американский миллиардер Илон Маск объявил о запуске космического корабля Starship с человекоподобным роботом Optimus на Марс в конце 2026 года.

Как передают СМИ, об этом он написал в своей публикации в соцсети «Х».

«Starship отправится на Марс в конце следующего года, на борту будет находиться Optimus», - сообщил он, отметив, что если полеты пройдут успешно, то корабли с людьми могут быть отправлены уже в 2029 году.

«Хотя более вероятная дата высадки людей 2031-й год»,- добавил он.