Число погибших при столкновениях в Сирии достигло 1,5 тыс. человек

Число мирных граждан, погибших в ходе боестолкновений на западе Сирии, увеличилось до 1,5 тыс. человек.

Как передает ТАСС, такие данные привел сирийский телеканал Sham FM.

По его сведениям, в результате боев между силами переходного правительства Сирии и сторонниками бывшего президента республики Башара Асада в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс погибли по меньшей мере 1,5 тыс. мирных жителей. Наибольшее число погибших зафиксировано в провинции Латакия на северо-западе Сирии, где жертвами столкновений стали не менее 745 гражданских.