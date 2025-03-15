В Турции возбудили дело после фотосессии двух иностранок на кладбище

Следствие начато в Турции в отношении двух иностранок, устроивших фотосессию на кладбище в Анталье и игравших в карты на могилах, сообщило управление безопасности курорта.

Ранее в ряде СМИ появились видеозаписи с русскоговорящими девушками, позирующими на кладбище в Анталье. Telegram-канал SHOT 12 марта утверждал, что на видео «москвичка» Элиза Санникова и «одесситка» Катерина-Александра Любимова.

«В соцсетях и СМИ появились видеозаписи с двумя гражданами, игравшими в карты на кладбище, они вели себя неподобающе... Установлено, что инцидент произошел на кладбище Андызлы в районе Муратпаша, в нем участвовали иностранки Е. С. и К. Й., которые покинули нашу страну 10 марта. В отношении иностранок начато следствие по статье 216 турецкого уголовного кодекса о подстрекательстве к ненависти или враждебности одной части общества по отношению к другой», - сообщило управление в пресс-релизе.

Статьей 216 Уголовного кодекса Турциипредусмотрено наказание в виде тюремного заключения от шести месяцев до одного года.

Источник: РИА Новости